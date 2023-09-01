8月31日，日本自民黨第一大派「安倍派」（清和政策研究會）在黨總部召開派系會議，確定了新決策機構「常任幹事會」的人事安排。去年7月去世的前首相安倍晉三擔任的會長一職依然出缺，改為由前文部科學相鹽谷立就任主席，採用15人合議制方式運營派系。

據共同社1日報導，常任幹事會由9名眾議員和6名參議員構成，包括了被稱為「5人組」的派內實力人物，亦即國會對策委員長高木毅、官房長官松野博一、經濟產業相西村康稔、政務調查會長萩生田光一、參院幹事長世耕弘成。

其他成員是來自眾院的前文科相柴山昌彥、前法相松島綠、前防衛相稻田朋美、環境相西村明宏，以及來自參院的前奧運相橋本聖子、沖繩北方擔當相岡田直樹、參院預算委員長末松信介、參院國對委員長野上浩太郎、前國家公安委員長山本順三。

此前，前政調會長下村博文作為安倍派會長代理，在安倍去世後參與派系運營，但這次並未入選。這或許是反映了對該派有很強影響力的前首相森喜朗的意向。

鹽谷在會議後向媒體表示，希望讓下村發揮作用，獲得其合作。下村展示了將與新決策機構合作的想法，再次指出「應該敲定會長」。

去年7月8日，安倍在奈良市遭槍擊身亡。作為日本在位最久的首相和保守派大佬，安倍逝世一年來，執政自民黨內包括首相岸田文雄仍無法擺脫他的影子，安倍領導的百人派系「清和政策研究會」也還群龍無首，至今仍沒人能代替他，安倍派會長席位一直處於空缺狀態。

岸田預計在秋季結束前，實施內閣改組與自民黨高層人事調整。共同社7月25日曾報導說，現任自民黨幹事長茂木敏充的人事安排成為最大焦點。這是由於岸田希望在明年9月的黨總裁選舉中再次當選，而茂木則流露出「後岸田時代」的接班意向，引起了岸田方面的警惕。岸田是否讓其繼續擔任幹事長，將成為預測今後政局走向的關鍵。

據共同社報導，岸田上台執政以來，在決定重要政策與方針時經常與自民黨副總裁麻生太郎及茂木兩人商議。自民黨去年7月參院選舉取得大勝，今年4月眾參5場補選又取得4勝1敗成績，岸田係委託其指揮並取得了成果。

茂木率領的茂木派為自民黨內第2大派。去年2月25日，自民黨派系版圖出現變動，前總務會長佐藤勉等4人退出麻生太郎率領的麻生派，麻生派因此落居第3大派。第一大派是前首相安倍晉三率領的安倍派，而麻生派原本有53人，與茂木派並列黨內第2大派。