種籽廣告行銷公司1日捐贈1輛頂級復康巴士給新北市，由市府祕書長邱敬斌代表受贈。該公司今年8月份已經捐贈同款車給桃園市，造福身障人士。公司特助陳夏堃及陳柏明兄弟表示，因為父親年幼時受到花蓮修女會的愛心啟發，因此立志要將愛心回饋到社會做公益。

陳夏堃表示，雖然公司只有5年歷史，但已捐贈過救護車給長庚醫院，因為董事長認為要取之於社會、用之於社會，因此凡有益於社會公益，公司不落人後。

陳夏堃及陳柏明兄弟表示，雖然公司在桃園市蘆竹區，但是很多同仁都來自新北和桃園，可以說是同一個生活圈，且董事長非常器重每位員工，因此繼8月份捐贈給桃園市府復康巴士後，這次再捐贈給新北市府。

他們也提到，父親年幼時曾深受花蓮修女會照顧偏遠山區長者的善行所啟發，有許多長者因行動不便或身心障礙，要就醫時需要交通接送，因此立下宏願，將來有能力時一定會捐車幫助弱勢。

邱敬斌表示，新北市復康巴士可以到台北、基隆、宜蘭及桃園，讓北北基桃宜生活圈的民眾可以互通有無，感謝種籽公司有同樣的理念來服務民眾，聽兩兄弟所言，也感染了陳董事長滿滿的正向能量。