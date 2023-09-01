台鐵太魯閣事故列車的車廂昨天發現有頭蓋骨。受邀來台參加台鐵安全改革研討會的日本教授安部誠治今天說，這件事讓他驚訝萬分，台鐵在談預防事故前應先檢討這狀況。

交通部邀請促使JR西日本改革的關鍵人物來台分享經驗，昨天先安排大家到台鐵富岡機廠事故車輛暫存紀念園區追悼罹難者，今天舉辦台鐵安全改革研討會，關西大學名譽教授安部誠治也是受邀對象之一。

太魯閣號事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，昨天在台鐵富岡機廠事故車輛暫存紀念園區追悼事故罹難者，並在車廂內找到1片頭蓋骨。

安部誠治在研討會提到，太魯閣號事故發生至今已2年多，事故列車的車廂竟發現頭蓋骨，他在現場目睹，不但遺憾，也讓他驚訝萬分、難以理解。

安部誠治說，他了解台鐵很辛苦，但在談預防事故前，應該要去檢討這個狀況，除追究太魯閣事故原因，也應追究為何事隔2年多還發生這種事，列車要保存搬動時為何沒有檢查。

JR西日本曾在2005年發生福知山線脫軌事故，造成上百人死亡，安部誠治具事故調查系統專業，福知山事故後，擔任JR西日本為訂定安全計劃而成的「安全推進專家小組」成員，後來也擔任「新幹線嚴重事故專家小組」主席，今年4月起擔任JR西日本技術顧問。

安部誠治在研討會說，JR西日本當年都是等發生事情才去分析原因，而無風險評估，當時他嚴厲批判，後來就有安全專家會議，福知山事故造成107人罹難是沉重的事實，促使JR西日本反省組織問題，在他看來JR西日本已在改變，每天都有安全會議，但他認為還不夠。（編輯：龍柏安）