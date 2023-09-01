力麗的再生聚酯纖維的生產，是使用寶特瓶或PolyP lus、NylonPlus等回收材料，製作回收粒子經過熔融紡絲，成為可織造的紗線；再利用力寶龍回收技術，將廢料再製成可使用的紗線，終端成品於市面販售。

力麗環保聚酯纖維的出貨量雖不大、但穩定，且毛利率表現佳，力麗預期，供3C類產品的環保、高值紡品的獲利占本業獲利的比例已逐年提高。

依力麗統計，聚酯原抽色紗線Ecoya出貨持續增加，去年相關產品的紗線占營收比重雖只有2％左右，但對獲利貢獻大於25％，力麗指出，將持續擴大產能，今年電子級及3C產品相關應用的紗線出貨應有20％的成長 。

集盛綠色產品包括回收寶特瓶聚酯粒，年產量約4,600噸、回收尼龍及回收漁網製成的尼龍粒，年產約550噸。

順應全球減碳趨勢，加強綠色產品銷售，滿足客戶需求。集盛指出，對綠色產品的投入，2022年綠色產品的營占比約達7%上下，至2025年，營占比可達20%。