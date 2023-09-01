法務部行政執行署新北分署本月5日上午10時將舉辦聯合拍賣會，本次拍賣亮點為品項多達上百種的精美項鍊、水晶藝品、瑪瑙擺飾等，另外還邀請民間社福團體到場擺攤義賣服飾、小吃等，歡迎民眾到場選購。

新北市兩位民眾，因積欠勞健保費、營業所得欠稅等多達上百萬，珍藏的漂亮手鐲、項鍊等被新北分署強制執行抵稅。

新北分署說，此次拍賣會除了兩位民眾的多項精美項鍊、翡翠手鐲與碧璽手鍊外，還有稀有水晶藝品、瑪瑙擺飾，歡迎有興趣的民眾到場挖寶。

另外先前因遇到疫情影響、生意慘淡，以生產存貨提供給新北分署變賣抵債的女童鞋，以及位於板橋區精華地帶金扶輪廣場大廈10樓的不動產等，也將持續拍賣。

新北分署表示，除了拍賣外，此次新北分署也邀請民間社福團體新北市社團領航員協會及新北市聯合志願服務協會，提供服飾、鍋具、小吃等辦理義賣活動，義賣所得將作為該社福團體善款。