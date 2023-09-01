警方將兩嫌在三峽區查緝到案，起出金飾、毒品及贓款。（圖／警方提供）

警方將兩嫌在三峽區查緝到案，起出金飾及毒品。（圖／警方提供）

48歲林姓女子因缺錢花用，昨晚佯裝成顧客致新北市永和1間銀樓，挑了價值8萬5000元金項鍊，趁機奪取逃離，再製造多處斷點，最後由陳姓男友騎車接應脫逃。警方漏夜追查，案發後12小時在三峽區逮捕鴛鴦盜到案，查獲金項鍊、毒品，訊後依搶奪、毒品、竊盜罪移送新北地檢署，並建請聲押。

警方指出，陳男、林女這對鴛鴦盜因吸食毒品缺錢花用，竟心生歹念。昨晚7時37分，林女搭乘計程車徒步進入永和1間銀樓，她挑中1條重約1兩3分、價值8萬5000元金項鍊，拿出竊來的信用卡結帳，當店家拿出金飾後，林趁機奪取逃離，逃出店外則坐上計程車揚長而去。

警方循逃逸路線調閱監視器，發現林女搭程搭乘捷運前來，行經捷運頂溪站，為躲避警方查緝，林連續轉乘計程車，逃逸至鶯歌，陳姓男友則騎車接應，在逃往鶯歌藏匿。

警方分析影像，鎖定2人身分，經徹夜追緝，於案發後12小時，逮捕2人到案，起出遭搶的金飾及毒品。

陳、林2人向警方供稱，因吸食毒品缺錢花用，共謀來永和銀樓搶金飾。全案依搶奪、竊盜、毒品等罪將2人請新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

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