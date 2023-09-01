國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯昨指出，原能會在行政院會中坦言目前針對氚的檢測能力不夠，只能以檢測銫為主，行政院長陳建仁今(1日)則駁並非事實。徐巧芯回擊，陳建仁沒有回答最關鍵的檢測件數問題，玩文字遊戲、回答文不對題，民進黨面對監督的態度就是「總是在擺爛」。

徐巧芯今在臉書發文，昨日行政院會，她掌握權威消息，原能會承認「氚」的的檢驗能量不足，現在以檢驗「銫」為主，據說陳建仁聽完還皺眉頭，要求原能會提高氚檢驗能力。發言單位包括原能會、農業部、海委會、經濟部，「但新潮流支持的環境部長薛富盛，對環保事務陌生，對此事完全沒表達意見。」

陳建仁今則反駁稱這是錯誤的說法，核研所已經成立生物氚檢測實驗室，持續精進檢驗能力。但徐巧芯也質疑，「沒有回應最關鍵的問題：請問行政院一年檢驗銫多少件？氚多少件？」

徐巧芯直言，「完全回答不出來我的提問，卻要說人以訛傳訛，我們的政府就是這樣喜歡玩文字遊戲，這種文不對題的回答，就是民進黨面對監督的態度——總是在擺爛。」她也喊話，「一生以反核為職志的雲豹小公主(綠委)賴品妤跟雲豹把拔(賴品妤父親)賴勁麟，該你們反核大將出面替人民把關的時間到了，怎麼又乖得像小貓咪」。

陳建仁今受訪時表示，這是錯誤的說法，核研所已建立國內第一個生物氚的檢驗實驗室，希望部分人士不要以訛傳訛，反而造成民眾的誤解和疑慮。行政院發言人林子倫昨也回應，為因應日本排放含氚廢水之狀況，原能會持續精進氚的檢驗能力，核研所也已成立國內第一間生物氚的檢測實驗室，期盼盡力縮短檢驗時間以即時提供監控資訊，絕無所謂「沒有太多檢驗氚的能力」之情況。