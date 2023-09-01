台東21歲李姓男子積欠債務，去年12月遭10名男女以滴蠟、毒打、私行拘禁凌虐致死，檢方日前依傷害致死起訴，其中7名成年人依國民法官法案審判。

起訴書表示，李姓男子積欠綽號「辛兒」的高姓女性友人債務，高女夥同另9名男女於2022年12月26至28 日間私自拘禁李男，以膠帶綑綁李男手腳限制行動。

高女等7人及黃姓少年等3人拘禁李男期間分別以徒手、腳踹及持安全帽、藤條、西瓜刀，金屬球棒、塑膠水管、拖鞋、紙管、木柄漏勺、木製球棒、塑膠椅、鋁棍等物，毆打李男頭部、四肢及腹部、背部，並滴蠟在李男腳部、背部、臀部，以打火機燒李腳部，喝令李男撐地、罰站，私行拘禁3日。

李男前往上廁所，坐在馬桶上因傷重引發橫紋肌溶解死亡，高女等人見狀將李男送醫，事件因此曝光，當時報案人也是高女同夥之一的陳男稱「原本只想出手教訓，未料出手過重」，台東縣警局刑警大隊、台東分局逮捕高女等10人到案。

台東地方檢察署今年8月14日偵結，當中高女等7名成年人涉犯刑法傷害致死罪，法定無期徒刑或7年以上有期徒刑，依國民法官法第43條第1項之規定提起公訴，這也是台東首起國民法官法案件。另同案黃姓少年等3人向少年法庭提起公訴，檢察官要求加重其刑。