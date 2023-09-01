近期大陸房地產爆雷延燒、青年失業率創新高，凸顯經濟面臨嚴峻考驗。財信傳媒董事長謝金河表示，水泥、造紙、百貨、餐飲、食品及醫美成為大陸「六大產業」，點名水泥雙雄、榮成、佳格等9家台廠未來將面臨極大挑戰。

謝金河在臉書發文指出，六大中國內需產業，包括水泥、造紙、百貨、餐飲、食品、醫美，這六大產業2019年合計在中國創造新台幣609億的淨利，去年只剩下48億元，大幅衰退9成，水泥業在2019年賺377億元，去年剩下15億元，台泥、亞洲水泥受到影響最大。

其次是造紙，賣掉富春山居的榮成仍難挽頹勢。整體在中國的造紙業在2017年有42億元淨利，去年賠掉45億，上半年賠了21億。榮成的少主鄭瑛彬一度意氣風發，現在面臨考驗，股價也從52.4元跌到最慘只剩14.3元。

謝金河說，另一個是百貨，去年在中國賠38億元，在90年代，台商百貨業滲透到中國二、三線城市，後來一間一間收，這個頹勢仍在持續。像大洋百貨已經連續虧損3年，去年虧損近半個股本。

再來是餐飲，八方雲集把中國的店收了，瓦城只留下兩個店，去年台灣在中國虧15.6億，疫情衝擊是主要原因，不過，今年疫情揮去，台灣的餐飲也只在損平邊緣，食品受到影響比較小，不過以中國市場為主力的佳格上半年EPS只有0.49元。

醫美這三年在疫情蔓延下受到影響最大，羅麗芬在2018、2019年都賺超過一個股本，去年EPS只剩下1.16元。這些年把希望寄託在中國市場的麗嬰房已經連續6年虧損，每股淨值剩5.71元，股價從53.5元跌至谷底剩4.95元。

謝金河指出，過去30年，在中國大起的年代，中國市場充滿無限大機會，大家爭相卡位，現在頻頻關店，像是在香港上市的奈雪的茶，21年上市第一天股價18.98港元，現在最慘跌到3.65港元，去年奈雪的茶虧5.46億港元，現在1200個店正面臨沈重壓力。

最近紐約時報一系列探討中國經濟發展的問題，修昔底德陷阱的作者Gram Ellison說了一句很有智慧的話：在未來十年，我們面臨來自中國的挑戰，不是她的崛起，而是她的衰落，中國從全球的採購，正在不斷減少。

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