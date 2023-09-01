根據最新氣象資料顯示，中度颱風「海葵」目前位於東方太平洋海面，正以每小時16公里速度，持續向西北西行進，中央氣象局預測颱風路徑可能由宜蘭或花蓮地區登陸，通過中央山脈後往西逼近金門，可能影響金門時間為9月3日至4日。消防局正密切關注颱風動態，視颱風速度及影響範圍開設災害應變中心，並請工務處、建設處、台電及鄉鎮公所等防災單位提高警覺，加強各項防救災整備工作。

氣象局表示，海葵颱風持續近逼，預計將於今（1）日晚間20時30分對台灣本島發布海上颱風警報，2日清晨至上午發布陸上颱風警報。由於海葵颱風現階段預測路徑仍有相當不確定性，但全國都將受到影響則是確定的。

消防局也指出，由於颱風影響區域接近金門，屆時易有8-10級強陣風，總雨量預估100-200毫米，加上適逢大潮期間，低窪地區應慎防排水不易造成之積淹水。沿海地區將出現長浪，請民眾避免至海邊活動，海上作業船隻也建議入港避颱。海空交通預期受到影響，有關台金空中航班及小三通船班最新資料，請民眾留意相關單位公布訊息。

消防局長呂英華表示，各消防大隊、分隊現已持續加強救災裝備器材整備，呼籲民眾應隨時關注颱風消息及政府發布之各項因應措施，盡早準備各式防颱用品（如緊急避難包、3日儲糧、手電筒），居家如有花木應事先以支架保護，並修剪樹木枝幹；周遭排水溝渠加強疏通預防淤積，並慎防淹水；各種懸掛物件也應立即取下或加強固定（如廣告招牌、陽台花盆），以減少颱風來襲期間可能造成的危害。