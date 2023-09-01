「2023亞洲電子競技公開賽」將於9月1日至3日在新北板橋體育館盛大舉行，各路好手齊聚一堂爭奪總獎金309萬元。今(112)年更與板橋府中商圈合作，從單一場館延伸至周邊區域，並搭配線上宣傳活動，全力推動電競經濟，打造新北電競口碑。

經發局長何怡明表示，亞洲電子競技公開賽舉辦到第四年，已成為全台最知名業餘賽事，為培育電競產業人才，國內已有許多高中職及大專院校陸續開設電競學程、成立電競校園戰隊，為展示學子創意能量，本次賽事首次結合電競樂學嘉年華，集結北北桃高中職及大專院校，發揮電競創意展攤交流。

國內最具指標性的國際業餘賽事「2023亞洲電子競技公開賽」，自7月起陸續點燃戰火，超過3000位國內外業餘好手，將於9／1、9／3進行《英雄聯盟》總決賽；9／2進入《特戰英豪》總決賽。經發局補充，電競樂學嘉年華充分展現師生的創意成果，如新北南強工商展示電競主機改裝、樹人家商展示電競設備訓練及虛擬賽車培訓系統、能仁家商展示機器人作品、莊敬高職展示電競隊的訓練課程與歷練賽事活動、台北城市科技大學展示主播播報體驗及桃園龍華科技大學展示「特教生VR虛擬實境適應性運動計畫」，透過科技輔具，帶領特教生進入沉浸式遊戲環境，幫助改善其認知功能與學習動機等，展現學界推動電競多元成果。

3天熱血的電競賽事，結合電競樂學嘉年華、新北嚴選美食、Cosplay及天天抽好禮等精彩內容，此外，嘉年華亦邀請電競業者如鈊象電子，搭配8月推出機甲英雄電影劇場版，設置機甲英雄商用電子遊戲機；碩擎科技展示賽車遊戲體驗等。讓民眾看電競配美食，享受視、聽、味覺的電競饗宴。