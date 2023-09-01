因應行政院「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，提出進用「檢察官助理」100人政策，強化檢方偵查輔助人力，高雄地檢署預計進用10名「檢察官助理」，對象須具法律相關背景，有電子、土木、建築、工程、財經背景者佳，報名細部資格及條件可上高雄地檢署網頁電子公布欄查詢，11日截止報名。

雄檢表示，預計進用檢察官助理員額10名，為強化整體打擊犯罪能量，甄試對象除傳統具備法律相關背景者外，亦包含非法律系所畢業，而具有電子、土木、建築、工程、財經等系所畢業，領有畢業證書者。檢察官助理進用後將用以協助檢察官辦理偵查、公訴、執行案件程序之審查、卷證分析、法律問題之研究、蒐集資料及分析等事務及其他交辦事項，以期吸納無窮民力，公私協力、增進檢察機關效能。

獲聘進用的檢察官助理，預估按月給付薪資46692元，相關甄試簡章、報名資訊刊登本署網頁電子公布欄(https://www.ksc.moj.gov.tw/296454/296651/296652/1097403/)。

本次甄試預計採取2階段甄試，第一階段「筆試及電腦實務操作」訂於18日舉行，筆試錄取者得參加第二階段口試，口試訂於25日舉行。有志者11日前可以親送或通訊報名方式向高雄地檢署報名。

雄檢強調，現今電信網路詐欺犯罪，隨著網際網路發達，新式科技創新、電信及金融服務項目之增加，持續變異其形態，為有效打擊電信詐欺犯罪，現已成立「查緝新興犯罪專責小組」，針對轄內新興之詐欺及洗錢犯罪，運用新思維主動出擊，並配合台灣高等檢察署設立「科技偵查中心南區支援辦公室」，以提升科技偵查辦案量能。