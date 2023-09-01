城府深的人只是思想深沉，不一定會陷害他人。《搜狐網》近日分享3星座雖然城府深，卻對任何事都不爭不搶，他們心思相當細膩，能把人性看得很透徹，但並不想踩著別人往上爬，認為真誠對人比較重要。

▎巨蟹座

巨蟹座感情豐富，內心溫暖又體貼，人間事複雜，所以不喜歡與人爭搶，基本上都是以和為貴，待人寬容與謙虛，不去追求虛榮，不僅心思細膩，還很懂人性，知道怎麼贏得人心，但認為內心的平靜及真摯感情比較重要，所以不喜歡到處張揚。

▎天秤座

天秤座追求平衡與和諧，遇到問題時，總能做出明智選擇，懂得權衡各種狀況，不急於做出決定，而是經深思熟慮尋求最合適的選擇，他們講求公平性，屬於「人不犯我，我不犯人」的個性，不喜歡與人爭搶，不過若是被欺負，天秤座絕對會讓對方後悔。

▎雙魚座

雙魚座很感性又擁有想像力，了解人性有多複雜，思想深沉，因此遇到問題時，不會輕易判斷是非，而是先了解每個人的心理狀況，此外雙魚座又善於傾聽，內心充滿同情與愛，會設身處地為人著想，他們希望人與人能和平相處，不要製造世界對立。