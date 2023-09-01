霧台國小排球隊員靠著極佳彈跳力，成功拿回保加利亞Ｕ12世界青少年排球賽冠軍獎盃。（伍麗華提供／林和生屏東傳真）

今年霧台國小排球隊接連在和家盃及中華盃排球賽拿下冠軍，跌破不少專家眼鏡，更獲邀參加保加利亞Ｕ12世界青少年排球賽；但龐大出國經費瞬間成了最大變數，經過部落家戶自發性捐款，加上各界善款挹注，讓隊伍順利成行，小將們也不負所望，最終帶回冠軍獎盃。

屏東霧台國小全校不到60名學生，從中挑選排球隊12人，隊員們身高最高150幾公分、最矮僅有137公分，成軍8年，過去以參加縣內比賽為主，今年開始走出屏東，面對其他縣市對手，身高明顯矮人一截。

或許是自身條件不佳，讓球員們顯得沒有自信，但教練陳勁瑋說，這群小球員有著不服輸的個性，克服身材劣勢，展現協調性與極佳爆發力，在防守上加強，並以快速攻擊為策略，讓他們一一擊退強敵，在全國賽嶄露頭角。

今年難得獲邀至保加利亞參加世界青少年排球賽，霧台國小教導主任曾美珍說，這得來不易的機會讓球員們欣喜若狂，迫不及待想跟國外選手較量，不過擺在眼前的是出國經費不足；因為不是國家隊，邀請賽規格只能自掏腰包，但220萬元總經費根本是天價。

部落在獲悉消息後，自動發起募款行動，每個家戶也都盡己所能捐助，還有人拿來存了許久的撲滿，最後加上民間團體及政府單位挹注，順利讓比賽得以成行。小將們也不負眾望，一路過關斬將、順利拿回冠軍盃。

「真的要給他們一個大拇指」，立委伍麗華說，她問孩子在身高不如人的情況下如何扭轉劣勢，小選手則是天真回答，就靠彈跳力，隨即在她面前一躍而上，跳起來的高度確實讓人吃驚，也讓她看到選手們的潛力。學校也開心表示，將在下周公開表揚，讓全校一起為他們喝采。