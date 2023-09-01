台北市長蔣萬安日前赴陸出席上海台北雙城論壇，多數民調皆顯示民眾給予他正面評價。此次唯一跟團的在野黨、民眾黨議員陳宥丞則給出「兩好三沒有」的評價，中規中矩、沒有進步，他認同蔣萬安說的「雙城好，兩岸才會好」，但也要補充：「萬安要勇敢，才會更懂台灣！」

陳宥丞今(1日)在臉書發文，坦言此次是睽違三年的實體交流，也蔣萬安上任的首次，量化分數很難評分，但實際感受參訪行程中規中矩，跟過往比起沒有往前進步的差異，也難怪台灣人並沒有太大感受，「兩好三沒有」是他對這次雙城的評價。

對於「兩好」，陳宥丞指出，是「認真考察好」，此行考察全球最大無人智慧碼頭、環保垃圾處理生態園區、碳排放交易所、上海圖書館、城市規劃館、保租房（公宅）、15分鐘生活圈（日照、長照、社區中心），有許多市政心得。

另一好是「台商交流好」，陳宥丞表示，台商在異鄉打拼，睽違三年實體交流，終於期盼有台灣公部門和民代來傾聽心聲，從證照制度差異、會展產業升級、醫療服務對接、台灣AI軟體人才到雙方制度問題都有許多陳情和意見交換，對台灣品牌和台商有很多助益。

至於「三沒有」的部分，陳宥丞也點出是「沒有表達台灣人民心聲」，蔣萬安在3天考察中，沒有在適當的時間代表臺灣人民說出心聲，表達對於共機持續擾臺，農產品不定時被禁止出口等議題，台灣社會大眾會有不好的感受，讓臺灣海峽兩岸的距離越來越寬。

「沒有照慣例見到國台辦」，陳宥丞指出，身為首都市長，難得實體交流，有些話必須找適當的時機去做闡述，才能達到雙城論壇互相理解、互相認識到互相尊重的目標，本次沒有和國台辦增進對話，錯失一次讓雙向善意理解到機會，究竟是蔣萬安市長沒有準備好面對政治性敏感話題，還是國台辦連接待的規格都比以往還低，讓蔣市長吃了閉門羹？不論是哪一種情形，都讓這次的雙城論壇缺少額外的附加價值。

第三則是「沒有認真規劃MOU內容和執行方案」，陳宥丞說，本次三項MOU，在出發前就多次提醒要有實際幫助，不要淪為一夜煙火或紙上談兵，舉例而言，此次「會展產業」是放在三項MOU中，但台商座談時，有不同廠商不約而同表達，商務交流被兩岸自由團體行中斷後，迄今不開放，導致許多商機和經濟效益限縮，現在的會展產業連實體交流都成問題，要怎麼往後延伸商機？

陳宥丞強調，三天兩夜，不該只是輕舟過萬重山，但很多話、很多事要找機會勇敢表達，才能真正實現交流的意義，他認同蔣市長說的「雙城好，兩岸才會好」，但要補充一句，「萬安要勇敢，才會更懂台灣！」