東海大學應物系三年級學生梁凱竣（右）每年寒暑假到南投潭南部落服務，取了原住民族名，把原鄉當他第二個家鄉。（東海大學提供／張妍溱台中傳真）

東海大學「社會服務團」、「山地服務社」每年寒暑假到南投潭南部落服務，關懷弱勢原民、淨山、照顧獨老，應物系三年級學生梁凱竣說，很多學生暑假在家上網、玩手遊或悶在家發慌很可惜，投入偏鄉服務後，他與部落建立深厚友誼有不同生活體驗，取了原住民族名，把原鄉當他第二個家鄉。

東海大學應物系三年級學生梁凱竣指出，去年四月他第一次到潭南這個部落「訪山」對他來說環境相當陌生，第一次到三鄰的伊布阿嬤家，完全不知道要怎麼跟長輩聊天，也就默默安靜地聆聽長輩們說話。

梁凱竣說，後來他拿出1張去淨灘的照片，告訴伊布阿嬤他撿了好多好多海邊的垃圾，阿嬤稱讚他對環境很有愛心，阿嬤也大方的分享她的故事，還有從家裡翻出之前學長姐送給阿嬤的卡片跟照片，阿嬤說，大家就像自己的孫子一樣很珍惜這些卡片照片。

梁凱竣表示，他不覺得上山是一種服務，因為潭南部落的長輩們早已把他們當成是一家人，也幫他取了布農族的族語名Kaviaz，讓他視潭南部落為第二個家鄉，每一次來都有回到自己家鄉般親切感，盼這份情誼能延續下去。

東海大學學生事務處課外活動組老師楊美鳳說，「山地服務社」創社51年，921大地震當時南投潭南部落為重災區，受創嚴重急需外界援助，東海大學「山地服務社」挺進部落協助災後的重建事務，漸漸的也與部落建立深厚的友誼，用一點一滴的努力，與居民共同改善部落環境。