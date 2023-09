商總8月29日~9月8日辦理「2023台灣食品全球GO躍升計畫-捷克、波蘭、立陶宛經貿交流團」,理事長許舒博親自率領近20家優質台灣食品業者,除了搶攻中歐市場之外,更將和中歐三國建立服務業交流平臺,打通服務業前往歐洲市場的重要樞紐。

許舒博表示,在總統的關切和經濟部國際貿易局的支持下,商總連續兩年辦理「2023台灣食品全球GO」計畫,本次經貿交流團瞄準捷克、波蘭和立陶宛,主要是這三國在近年交流上,皆展現出加速建立雙邊經貿合作之決心與行動力,過往出口中歐的產業大部分以製造業為主,相對於食品業中歐市場是新藍海,此次商總帶領臺灣食品業者到中歐,就是看準中歐的市場潛力,協助服務業布局中歐拓銷國際市場。

許舒博說明,此行不僅是協助台灣食品開展國際市場,另外一個重要的任務是分別和三國的商貿組織進行第一次的接觸,分別為捷克全國商業總會(Czech Chamber of Commerce)、波蘭全國總商會(Polish Chamber of Commerce)、立陶宛商工暨手工業協會(Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts),秉持互助互惠精神,將在三國舉辦產業交流會並進行採購及拓銷,加速雙邊服務業輸出與輸入的行動力。

許舒博8月31日上午首先率領數位商總理事拜會捷克全國總商會,會中雙方就醫療業、保險業、資安業、能源產業等議題進行資訊交流,許理事長並在會中邀請捷克全國總商會在明年度籌組參訪團來台灣,並承諾將協助邀集臺灣相關產業業者與捷克企業有機會面對面交談,強化雙方產業的互動。

許舒博在下午台灣—捷克食品產業交流會上表示,捷克與台灣地理位置相隔甚遠,但兩地的服務業在產業結構上都是經濟發展的主力。根據統計數據顯示,捷克服務業生產毛額總值占GDP 56.2%,成為經濟發展的關鍵支柱,更為約60%的勞動人口提供就業機會。2023年台灣服務業生產毛額總值占60.7%,服務業就業人口亦與捷克情況相仿,佔總就業人口約60%。

捷克貿工部David Muller總司長表示,非常歡迎台灣經貿交流團前來捷克,也很高興在交流會現場認識這麼多優質的台灣食品,對於台灣美食印象最深刻的就是鳳梨酥,不論風味和口感都非常吸引人,期待未來很快就能在捷克通路上購買到台灣美食,也希望捷克食品能夠有機會上架到台灣,讓雙邊的經貿交流能夠持續深化。

駐捷克台北經濟文化辦事處經濟組劉若斐組長表示,本次許舒博偕我加工食品業者來捷克拓銷市場,希望未來能持續帶領更多不同優質產業廠商代表來捷克考察,深化雙方交流拓展商機。