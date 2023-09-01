1 日發布的8月台灣製造業採購經理人指數PMI，出現續跌0.6個百分點至45.5，且連續6個月緊縮，遠低於市場預期。調研單位中華經濟研究院分析，7月短急單結束，整個第三季製造業沒有出現預期需求的反轉，尤其是在上游原物料報價出現回升的同時，業者普遍採取「延」和「緩」的保守下單策略。

8月台灣非製造業NMI，也回跌1.4個百分點至54.3，中經院指出，NMI雖已連續10個月擴張，但整個暑假的消費動能都跑到國外去了，8月住宿餐飲業NMI 47.7，下降18個百分點，中斷連續 4 個月的擴張轉為緊縮，情況最為意外。

台灣製造業採購經理人指數PMI，近3個月的指數為48.3、46.1、45.5，反映出製造業第三季表現真的不如預期。惟，就下降的百分比幅度觀察，8月都較7月緩和。

中經院長葉俊顯表示，8月PMI是8月當月的實際資料解讀，且不作預測，7月間製造業確實有出現急單，但到8月又等不到中國大陸需求的新增訂單，或是下了單卻不出貨，「黎明前是最難熬」，可能大陸下月祭出振興政策，製造廠商看前景就翻轉樂觀。

此外，製造業的「未來六個月展望指數」在6月一度回升6.7個百分點至44.9，中經院指出，但隨著 第三季表現不如預期，8月指數續跌 1.1 個百分點至42.1。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，8月的中國大陸經濟比上個月混亂，碧桂園事件影響台灣對大陸景氣復甦的擔心上升。