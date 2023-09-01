花蓮警新城分局富世派出所今天（1日）下午3時許接獲報案，民眾表示秀林鄉台8線180.6公里道有落石，已影響行車安全，希望警方到場協助處理。

富世派出所所長吳昌文、警員羅義凱獲報後，立即趕抵現場，發現道路上有大小的落石，為防止意外的發生，警方與太魯閣工務段人員合作清除道路上石塊，順利恢復通行。

新城警分局表示，海葵颱風即將襲臺，請民眾於颱風天時，盡量避免外出，以免發生意外，也呼籲大家若遇到有路樹倒塌或落石情形發生，請立即通知相關單位或撥打110請警方到場排除。