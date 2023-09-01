警方查扣到近3000包毒咖啡包及製毒原料等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

刑事局偵查第三大隊第三隊接獲情資，指桃園市一帶有人在製造毒咖啡包，旋即組成專案小組，報請桃園地檢署致股檢察官指揮偵辦，發現26歲傅姓男子涉嫌於八德區一處民宅籌設毒咖啡包分裝工廠，並以義大利時尚品牌「MOSCHINO（莫斯奇諾）」、大陸知名飲品「加多寶」的外包裝吸引年輕人施用，警方將傅嫌等4人逮捕到案，查扣市價逾百萬元的近3000包毒咖啡包，及大批毒品原料與工具。

警方調查，傅嫌平時沒有工作，跟竹聯幫分子來往密切，今年初曾參加竹聯幫明仁會在萬豪酒店舉辦的旗袍辣妹高調春酒。傅嫌涉嫌與官姓男子合作，在官男的邱姓國中同學位於八德區透天厝住處頂樓，設置毒品分裝工廠，由官、邱2人進行各種毒品與果汁粉的調配工作，將製成的毒咖啡包在北台灣銷售。

專案小組動員桃園市、台北市及新北市等6個單位警力，對毒咖啡包製毒據點強力攻堅，當場查獲「4-甲基甲基卡西酮」毒咖啡包2466包、硝甲西泮1袋、4-甲基甲基卡西酮毒品原料3袋、封口機、分裝器具1批、剪刀2支、分裝袋1批、電子磅秤2台、果汁粉13包、手機4支等證物，同時逮捕正在製毒的官嫌。

專案小組後續再發動第二波、第三波查緝，拘提邱嫌及傅嫌到案，現場查獲毒咖啡包428包、4-甲基甲基卡西酮3包、K他命2包、分裝勺1批、電子磅秤、無線電、果汁粉4包、K盤1個、手機5支等證物，另查獲一名梁姓毒品通緝犯。全案詢後，依毒品罪嫌移送法辦，傅嫌及邱嫌遭法院裁定羈押禁見。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！