新竹縣政府日前宣布終止生命園區規畫委託案，表示縣立生命園區、殯葬政策將從長計議，但新竹縣反生命園區委員會仍擔心未來仍有重啟可能，擬邀請各界升級籌組大圓山古窯森林委員會，並提出兩點主張，包括維護大圓山陣地森林公園生態以及推動古窯文史工作。

縣府上月底舉辦主管會報，會議中由民政處提出臨時動議，說明新竹縣立生命園區規畫內容，建議終止新竹縣立生命園區興建實質規畫委託案，縣長楊文科在諸多考量、且無人有異議的狀況下，准予通過，縣立生命園區、殯葬政策將從長計議。

消息傳出後讓竹縣反生命園區團體及民眾相當振奮，認為過去努力連署有了初步成果，但反生命園區團體仍相當擔心未來生命園區有重啟可能，持續號召鄉親、累積共識，希望縣府能宣示將新竹縣立生命園區撤案並將具體永久撤案再無重啟之望。

新竹縣反生命園區委員會發言人林瓊亭指出，新竹縣反生命園區委員會階段性任務結束，將成過去式，現階段將全力號召鄉親，針對原生命園區預定地鄰近的私人土地，擬將委員會升級籌組大圓山古窯森林委員會。同時提出兩點訴求，包括維護大圓山陣地森林公園生態以及推動古窯文史工作。

林瓊亭表示，目前大圓山森林有9景，包括磚瓦窯文化聚落、木麻黃巨木群、壕溝及軍事碉堡、環山步道、原始森林、山頂遠眺近海夕照、藍鵲、螢火蟲、蝴蝶，希望能守護大圓山陣地森林公園生態以及珍稀百年老樹。其中在碉堡、壕溝、磚窯產業聚落中，將計畫舉辦新湖區古窯歷屆傳人聯誼，從湖口新豐長者口中重述當年產業辛苦發展、創造就業機會，讓後代了解先人含莘茹苦歲月，將國寶重生與活化，重現磚窯產業聚落當年繁盛風華。

過去反生命園區團體及個人曾提報波羅汶窯址為歷史建築申請，上月22日依據《文化資產保存法》邀集專家委員、提報人以及土地所有權人等現場勘查後，並召開審查會議，因資料與窯址現況調查尚未完整，決議應先辦理同類型建造物簡易調查研究等事項後以利評估，目前暫予列冊追蹤。

對此林瓊亭認為列冊只是緩兵之計，將透過籌組大圓山古窯森林委員會，凝聚在地民意，提高重啟生命園區難度，讓新湖兩地的鄉親不必生活在恐懼中，委員會下階段會申請中央補助，將大圓山陣地森林公園朝文化生活觀光發展，滿足在地長輩休憩需求，用民間力量自力救濟。