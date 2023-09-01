厄瓜多官員表示，首都基多（Quito）夜裡遭受手榴彈和兩起汽車炸彈攻擊，數小時後又發生6座監獄囚犯一共劫持57名警衛和警察作為人質。

法新社報導，這波攻擊顯然是幫派組織在耀武揚威，所幸未造成任何傷亡。前一天警方掃蕩監獄、沒收武器，監獄出事應該是幫派反擊。

兩枚汽車炸彈目標是厄瓜多監獄管理機構SNAI，其中一枚在SNAI總部外爆炸，另一枚則在SNAI之前的辦公室所在大樓內爆炸。

SNAI表示，數小時之後，全國有6座監獄的囚犯成功地俘擄了50名警衛和7名警察。

厄瓜多內政部長沙帕塔（Juan Zapata）在基多舉行記者會表示：「我們人員的安全令人憂心。」

厄瓜多地處世界兩大古柯鹼生產國哥倫比亞和秘魯之間，直到幾年前都還彷彿是個世外桃源，如今卻淪為毒品走私中心而深陷暴力之中。

基多市長穆尼奧斯（Pabel Munoz）表示，基多當晚還發生了3起手榴彈爆炸事故。

警方反毒調查負責人拉米雷斯（Pablo Ramirez）表示，包括一名哥倫比亞公民在內，有6個人在其中一個爆炸現場附近被捕。