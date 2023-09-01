碳纖維設備大廠永虹先進（6618）1日與歐洲蘇威集團（Solvay）共同簽署戰略合作協議書，蘇威集團提供永虹技術支持，雙方共同開發熱塑性碳纖維複合材料航太飛機結構產品。亞太區業務總監Nick Matheou率團專程來台參與南投新廠落成啟用。

歐洲蘇威集團（Solvay），成立於1863年，是一家全球領先的高性能材料和化學解決方案供應商，致力於開發先進的材料、化學品和技術，在全球各地擁有廣泛的業務和製造基地，涵蓋航空、汽車、能源、健康和消費品等多元領域。

近年來，蘇威集團鑒於ESG的永續發展目標，積極投入巨大資源於熱塑性碳纖維複合材料的開發與應用，透過持續的創新、致力於為全球化的業務網絡和卓越的客戶服務。

永虹南投新廠第一期總投資金額5億元（不包含土地），計畫今年底前，送樣廠驗和調機，期許明年取得AS9100D航太品質系統認證，產線良率逐步提升，可望隨訂單挹注，貢獻營收。

全球兩大飛機製造大廠美國波音（Boeing）及法國空中巴士（Airbus）公司，發布未來20年航空市場預測報告，民用新飛機需求約為4萬架，航空客運量平均年成長率約4％，兩家公司皆預測於2023～2024年間，全球航空運輸量可望恢復到新冠疫情前水準，目前新飛機零組件已有超過50％以上使用複合材料，以減輕飛機重量，並增加結構強度。

其中，熱塑性碳纖維複合材料材質，更是未來主流，在全球ESG永續發展潮流帶動下，航太產業投入碳纖維複合材料，最為積極。尤其，輕量化風潮，將可減少油料耗費，降低碳足跡，而熱塑性碳纖維複合材料，具備可回收再利用特性，更可達到綠色循環經濟的完善。

永虹表示，公司憑藉著連續式微波超高溫石墨化爐的獨家技術，在全世界擁有60件以上多國專利認證，轉型投入碳纖維製造業及碳纖維複材回收業開創一個創新的商業模式，為目前台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料生產能力的企業。

因應全球ESG供應鏈趨勢，永虹位於南投縣草屯鎮的熱塑碳纖維複合材料廠，1日落成，看好航太飛機、新能源汽車，及高鐵等產業領域，公司攜手全球航太樹脂大廠－蘇威共同開發，全力搶攻疫後航太復甦商機。