香港信報報導，人民幣離岸價（CNH）曾升破7.24， 高至7.2382，截至下午4時36分，離岸價報7.2639，在岸價報7.2588。官方1日開出的中間價報7.1788，較31日報7.1811，升23個基點。

分析指出，近期人民幣匯率波動有所加大，但人民幣匯率與國內短期基本面、市場供求等波動較為一致，市場並未出現恐慌單邊走勢，屬於正常市場波動。

人民銀行公布，為提升金融機構外匯資金運用能力，自9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的6％下調至4％。