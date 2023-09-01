鑑於數位廣告市場遭大型跨國數位平台壟斷，學界疾呼制定媒體議價法來保障新聞媒體業，立法院目前已經有個別委員提出等4個草案版本，以及國民黨立委李貴敏跟民間團體也正在合作研擬相關草案中，希望可以保障我國的新聞媒體業。而國民黨總統參選人侯友宜也在記者節的今天表態支持媒體議價法的制定，呼籲政府應儘速推動媒體議價法立法，捍衛新聞傳播及民眾閱聽環境。

今日是記者節，侯友宜透過新聞稿表示，呼籲政府應儘速推動媒體議價法立法，捍衛新聞傳播及民眾閱聽環境，同時也期盼記者薪資待遇能夠提升，改善職場環境。他指出，「記者不一定被記著，但卻記錄著你我走過的歷史」，常看到記者朋友採訪結束後，立刻快速連線，甚至直接席地而坐，振筆疾書，目的就是希望快速將資訊傳達給社會大眾。「記者的熱忱與專業，值得我們一同給予掌聲，並給予尊重。」

侯友宜提到，在社群平台崛起、資訊爆炸的時代，許多記者認真調查、採訪的原始報導，經常被淹沒在網路世界，甚至被數位平台免費轉載、引用，心血被「整碗端走」，衝擊業界收益、記者薪資結構及報導品質，更重要的，恐怕社會大眾的閱聽內容，也會受到負面影響。

侯友宜表示，對於各界不斷倡議，希望政府參考國外經驗，盡速推動媒體議價法，但主責的數位發展部前幾天才終於端出一份乏善可陳的研析報告，他質疑，數發部手握公務及前瞻超過200億元預算，卻什麼都不做，甚至放任網路詐騙猖獗，導致國人血汗錢付之一炬，數發部成立至今更只有「麵線平台」成為唯一記憶點。

侯強調，他上任後一定會儘速推動媒體議價法立法，改善新聞傳播及民眾閱聽環境，同時他也呼籲，應提升記者薪資待遇，改善工作環境。