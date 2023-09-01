KKBOX風雲榜明（2日）將在高雄巨蛋登場，原訂表演嘉賓包括Faye詹雯婷、鄧紫棋、imase、Jeff Satur、Karencici、Kimberley 陳芳語、MATCHA、MC HotDog 熱狗、Peder Elias、TRASH、U：NUS、五堅情 W0LF(S)、宇宙人、林宥嘉、韋禮安、徐佳瑩、鼓鼓 呂思緯及蕭秉治等22組海內外歌手，活動開始前24小時，因颱風來襲、鄧紫棋無法順利抵台，只好宣告缺席。

KKBOX稍早在官方臉書發文表示：「很可惜這次因為颱風的關係不能見到G.E.M.了 ，但我們還是會等待下次的相會！」KKBOX也在臉書提到鄧紫棋想要對粉絲說的話：「從6月確定要來KKBOX當表演嘉賓，就一直在期待著。結果卻因颱風影響而最終無法出席，真的太可惜！真的很久沒見我在台的歌迷，很想念大家，這次錯過讓我更想要趕快帶著新巡演來到大家面前！我會努力，儘快！在那之前，希望大家都好好的！期待很快再次相遇！」