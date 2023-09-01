麥當勞8月30日起限時推出單點要價385元的「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份，結果31日下午就有門市貼出「已售完」的公告，讓目擊民眾驚呼「人民很有錢啊！二十年來經濟最好？」

鄉民「Nigger5566」昨（8/31）日下午在PTT八卦板發文指出，前一天才剛上市、一個要價385元的螯龍蝦堡，過一天就已經完售買不到了，到底是東西真的很好吃，還是代表人民很有錢、20年來經濟最好？

一篇短短的文章瞬間引爆網友討論，狂酸「平民美食無誤」、「代表很多人都吃得起了，剩我吃不起」、「經濟最好，現在誰說要改變的就是罪人」、「300多嫌貴是有多窮」、「代表盤子很多」。

不過也有不少人力挺，說「剛剛才去貢獻了三份，結果第一次買麥當勞刷卡要簽名」、「嘗鮮好玩很便宜啊，群組很多人po」、「每天限量幾個，然後用飢餓行銷，很正常」、「幾百其實也還好吧，嚐個鮮」。

麥當勞日前宣布，8月30日起開賣限量30萬份，單點385元、套餐450元的螯龍蝦堡，成為台灣麥當勞史上最高單價商品，且不是所有店、每天都有，想嘗鮮的民眾若沒搶到可改天再購買，暫定賣至9月19日，就算消費者反應熱烈提前售完，也不會再推出。