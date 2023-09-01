日本防衛省本週四（31）向財務省提出再創新高的國防預算申請，2024年度國防預算來到新台幣1.68兆元，其中涵蓋全部軍種，從神盾艦和新型護衛艦、F-35戰鬥機、高超音速武器開發和各式裝甲車輛等，包羅萬象，以因應北韓和中國大陸威脅。

據《防務新聞》（Defenese News）1日報導，這次預算申請內容涵蓋了多種戰爭領域，包括自衛隊的採購計劃、研究計劃和升級計劃。現在需要財務省的批准才能確定2024年度的預。

今年的預算申請中，日本海上自衛隊的裝備需求引人注目。根據文件，防衛省希望獲得26億美元（約新台幣828億），用於採購2艘排水量1,2000噸的神盾艦，以加強日本彈道飛彈防禦能力，第1艘艦艇的建造將於2024年開始，計劃在2027年服役，第2艘艦艇預計於次年服役。

日本還將於2024年開始建造一種新型護衛艦，申請了12億美元的預算用於購置2艘。根據採購、技術和後勤署的說法，新艦將基於現有的最上級護衛艦（Mogami Class）進行設計，並吸取現有艦艇的經驗教訓。計劃包括將艦艇長度從133米延伸至142米，重新布局內部空間，並配備12式反艦飛彈，使艦艇排水量達到4,900噸。

另外一個重點則是高超音速武器以及飛彈，日本正在積極發展其遠程攻擊能力，在預算中要求資金繼續研究陸基卡車發射的12式反艦陸攻飛彈，增加其射程，使其能夠打擊距離1500公里的目標。日本還致力於擴展該武器的發射方式，包括艦射型和空射型的版本。

這個美國的盟友還在繼續投資發展高超音速武器，預算申請中也包含購買挪威康斯伯格（Kongsberg Defence and Aerospace）生產的聯合打擊飛彈（NSM），以及美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的AGM-158聯合空對地遠程攻擊飛彈。用於裝配F-35戰鬥機和升級版的三菱F-15J戰機。

預算申請還要求購買8架F-35A標準起降型和8.62億美元（約新台幣274億元）購買7架F-35B短距起降垂直降落型。

防衛省還希望獲得資金來升級現有的F-15J和F-2機隊，提出了升級8架F-2的83百萬美元的申請，使它們能夠發射目前正在開發中的空射型12式飛彈。

陸上自衛隊也將購置更多戰甲車和自走砲系統，需求為5.61億美元（約新台幣178億）以購買24輛輪式步兵戰鬥車、8門自走迫擊砲、19輛16式機動戰鬥車、10輛10式主力坦克和16門155毫米19式輪型自走砲。

外購的部分還要求了2.154億美元（約新台幣68億元）購買28輛芬蘭Patria公司生產的AMV輪式裝甲運兵車。