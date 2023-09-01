行政院核定「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，全國各地檢署將於112年9月間招考「檢察官助理」投入打擊詐欺犯罪等工作，報名程序即日起展開，台中地檢署獲核配10個名額，月薪4萬6000餘元，地檢署表示，歡迎有志青年加入檢察團隊。

台中地檢署指出，今年中檢預計錄取「檢察官助理」員額10人，並儲備若干名，「檢察官助理」獲聘後未來將協助檢察官處理案件之卷證分析整理及法律問題研究等事項，以強化檢察偵查戰力及效能。

台中地檢署表示，獲聘進用之「檢察官助理」，薪資預估月支為4萬6000餘元，歡迎有志者自9月1日起至9月11日止，至台中地檢署網頁電子公布欄，或QR CODE下載報名表，及通訊報名方式報名皆可。

台中地檢署並公布「檢察官助理」筆試將於112年9月18日（星期一）進行，筆試錄取者得參加第二階段口試。相關甄試簡章及其他事項，可自行於台中地檢署網站「電子公布欄」查閱。

台中地檢署表示，隨電信、網路的自由化和全球金融交易的多元化，詐欺集團趁著資通訊科技的發達和金融便利性，不斷創新詐欺手法，傷害民眾財產，甚至涉及國際，對國際形象造成影響，台中地檢署鼓勵具法律或相關背景的人才踴躍報名，共同參與打擊詐欺犯罪等工作。