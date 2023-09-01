受蘇拉颱風及外圍環流影響，各航空公司陸續公布9月2日、3日航班異動，立榮、華信國內線3日航班全部取消。

【中華航空】

9月2日CI922香港飛往桃園航班取消，CI903／904桃園往返香港延後起飛。

【台灣虎航】

9月2日IT301／IT302桃園往返澳門航班取消；IT323／IT324高雄往返澳門航班取消。

【星宇航空】

9月2日JX201／JX202、JX205／JX206台北往返澳門航班取消。

9月3日增派班機JX1207台北飛往澳門16：40起飛，JX1208澳門飛往台北19：35起飛。

【華信航空】

9月2日國內航班AE1279／AE1280、AE1273／AE1274松山往返金門取消；AE395／AE396松山往返台東取消；AE381／AE382松山往返澎湖取消。

9月3日國內航班全航線取消。

【立榮航空】

9月2日15：00後由松山出發各航線往返航班取消，其餘航班維持正常營運。

9月3日國內航班全航線取消。

【深圳航空】

ZH9073／ZH9074深圳往返台北航班取消。