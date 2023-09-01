文化大學與陽明山姜太公道場合辦「姜太公祝壽大典暨第一屆姜太公世界道家論壇」，於今(1)日簽訂合約書，並舉行七星燈點燈儀式，祈福論壇圓滿成功。

姜太公道場主席羅世新表示，道教文化遠源流長，希望透過產學合作，讓世界看見台灣、看見道家文化及姜太公信仰，同時了解中華傳統優良文化在台灣。他並預告將於活動稟告姜太公，抽出每一位總統參選人的卜卦籤運。晚會當日也將公布「線上弘道系統」，促進姜太公文化與道家思想全球化的拓展。

文化大學副校長王志誠表示，文大非常榮幸接受姜太公道場的委託，相信這次的活動一定能夠把姜太公精神與文化結合。這次論壇也邀請非常多知名的學者參與，藉由研討會發揚展現道家文化核心，希望未來每一年都會持續辦下去，讓大家真正了解道家文化內涵。

「第一屆世界道家論壇」將邀請國內重要學者發表道家文化相關論文，探討道教文化思想。主辦這次論壇的文化大文學院王俊彥院長指出，這次世界道家論壇結合北、中、南學術道教文化交流重量級教授，預計將邀請超過千位道家文化專家與信眾齊聚陽明山，並將舉行替台灣祈福點燈儀式。

包括副總統賴清德、前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安等重量級人物都將出席論壇後的交流晚會，新北市長侯友宜則因為出訪美國，將以錄影的方式祝賀。由於現在社會關切總統大選情勢，羅世新表示，交流晚會也將請示姜太公，卜卦抽出每一位總統參選人的運勢。

羅世新也在記者會現場進行七星燈點燈儀式，替這次的論壇及兩岸人民祈福，預祝整個活動圓滿成功。他指出，姜太公也是道教宗師、中國第一位政治家、軍事家；陽明山的七星山是世界的「聖山」，這次的道家世界論壇選在姜太公誕辰之際在陽明山舉行，目的是要讓全世界對於道家文化有興趣的人都來到台灣寶島，研究道家思想和老莊學說。

文化大學文學院長王俊彥表示，姜太公是民間信仰，不但歷史悠久、也是文化基礎的一部分，有其重要性。姜太公信仰不僅是道家，也包含了部分的儒家思想，姜太公道場和文化大學這次舉辦學術性的研討會及交流晚會，希望可以弘揚道家思想以及傳統信仰，並期許能夠發揮安定人心的力量。

第一屆世界道家論壇將在文化大學舉行，論壇將探討道教文化，並且以發揚傳統文化、推廣陽明山的人文素養為目標。論壇預計會有上百位道教文化相關專家及學者齊聚陽明山文化大學共同發表論文，研究道家思想及文化。包括前華梵大學校長、淡江大學教授高柏園、中央大學哲學系特聘教授楊祖漢、台大中文系教授趙飛鵬、台大中文系教授謝佩芬、台師大國文系教授鄭燦山、台中科技大學通識中心教授蕭登福及佛光大學前文學院長李紀祥等都將發表論文及討論。

9月16號當天也將舉行道家文化圓桌論壇，邀請前金管會主委陳樹、前內政部民政司長紀俊臣、第十一屆考試院秘書長林水吉、黃國嘉黨部主委國恕強、良機集團董事長張廣博、高雄師範大學經學所教授鄭卜五及淡江大學中文系副教授馬銘浩等貴賓參與。本次道家論壇也邀請了多位外國學者包括韓國成均館大學儒教文化研究所教授补榮雨及馬來西亞拉曼大學中文系助理教授杜忠全。