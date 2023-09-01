由國立清華大學及台灣運動管理學會主辦的「第二屆台灣路跑賽事環境永續論壇」9月1日在文藻外語大學辦理，來自國內產官學研領域的13位專家學者進行專題演講及研討，近90位民眾完成報名。

今年論壇有近90人報名參加。（圖／國立清華大學）

這項論壇有三大亮點，其一是南部大專院校及跑團全力相挺，主辦單位之一的國立清華大學指出，這次移師南部就是希望讓中南部關心環境永續的路跑界人士就近參與，因此，邀請國立成功大學、文藻外語大學及樹德科技大學共同參與辦理工作，也邀請高雄阿公店長跑協會理事長張哲煌及屏東大華夜跑團執行長許家耀分享經驗，帶動南部大專院校及跑團的熱烈廻響，包括台南的嘉南藥理科技大學、在地的正修科大學、高雄科技大學、高雄餐旅大學、高苑科技大學、高雄大學、輔英科技大學、屏東的屏東科技大學等，跑團方面則有高雄都會長跑、大高雄馬拉松協進會、高雄市超級馬拉松協會等計11個大專院校及5個跑團代表參與，凸顯在地機構對於環境永續議題的重視。

值得一提的是，上任半年的文藻外語大學校長一職的莊慧玲教授是借調於國立清華大學，獲悉本論壇在高雄辦理時就表達全力支持之意，同時，負責籌辦的國立清華大學運動事業及政策中心主任黃煜對此表達示感謝之意，事實上，黃煜之前也曾經借調至高雄市政府體育處(現為運動發展局)擔任處長工作，曾經參與過往高雄的體育運動發展，這次特別邀請籌辦團隊選擇高雄辦理論壇。\

亮點之二為碳足跡認證賽事重磅登場，研討主題之一就是路跑賽事辦理單位的環境永續作為，主辦單位邀請到新北市政府體育處處長洪玉玲、田中馬拉松創辦人鄭宗政及超級馬拉松協會理事長郭豐州分享萬金石馬拉松、田中馬拉松及棲蘭林道越野馬拉松的環境永續作為，這些賽事辦理單位在環境永續議題可說是先驅，如萬金石馬拉松是世界田徑總會金標永續賽事，這是國內第一個獲得金標永續認證的賽事。超級馬拉松協會則在2021年獲台灣永續能源基金會頒發的永續行動獎，是運動界唯一獲獎的單位。

此外，被譽為「最有人情味」的田中馬拉松在2022年賽事中同時進行賽事碳足跡計算及社會影響力調查，這也是國內第一次。雖說各賽事在環境永續作為各有千秋，但三個賽事都進行碳足跡計算，且皆最近才獲得國際企業完成查證事務，而國內目前完成碳足跡計算的只有四場賽事，本次能夠邀請這三個單位同框可說是難能可貴。

亮點之三是這次主辦單位之一的台灣體育運動管理學會在今年六月份成立永續發展委員會，是國內第一個運動學術界設置永續委員會的學術團體，理事長康正男教授表示學會不僅扮演國內體育運動政策研議及落實的重要推手，也長期關注國際發展現況，他指出今年三月前往卡達參加世界運動管理學會的學術論壇時就注意到永續是國際關鍵議題，因此，順應國際局勢發展，積極推動永續事務，包括參與本次論壇辦理以及成立永續委員會，且邀請國立體育大學教授葉公鼎出任主任委員。值得一提的是，康正男本身就是港都子弟，也曾經是立德國小棒球隊的成員，參加威廉波特世界少棒聯盟大賽獲得冠軍。

負責論壇籌辦事務的清大運動事業及政策中心黃煜教授提到本論壇已持續辦理第三年，由第一年的四個籌辦單位，到今年超過10個籌辦單位，主講專家學者也從第一年的7位提升至今年的13 位，報名人數則從2021年的40餘位到今年接近90位，顯見環境議題更受到國人關心。最後，黃煜也特別感謝從第一屆就參與籌辦的單位，包括超級馬拉松協會，永悅健康股份有限公司運動筆記及興采實業等的一路相挺。