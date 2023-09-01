台灣指數代富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除變動，將自9月15日（周五）交易結束後生效，即自9月18日（周一）起生效。

此外，指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。

一、 臺灣50指數：成分股納入:智邦、光寶科、緯創、緯穎等，成分股刪除遠東新、華新、萬海、陽明等，成分股候補長榮航、技嘉、創意、英業達、台灣高鐵等。

二、臺灣中型100指數：成分股納入遠東新、華城、材料-KY、威盛、華新、萬海及陽明等，成分股刪除智邦、富采、長興、光寶科、慧洋-KY、緯創及緯穎等，成分股候補名單有東哥遊艇、群電、中華、長榮航太、豐興、神基、神達、建準、漢唐及啟碁等。

三、臺灣資訊科技指數：成分股納入:華城及威盛，成分股刪除富采。

四、臺灣發達指數：成分股納入材料-KY，成分股刪除長興及慧洋-KY。

五、臺灣高股息指數：無成分股納入，成分股刪除慧洋-KY。