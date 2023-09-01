即將迎來中秋節，foodpanda針對美食外送服務推優惠，訂購滿指定金額最高可享 79 折優惠，多家知名連鎖餐飲品牌必勝客、麥當勞、肯德基、達美樂、漢堡王等，更祭出買一送一、75折優惠；此外，pandapro 用戶訂購達美樂消費滿300元現折60元，優惠最多拿好拿滿，烤肉懶得備貨？利用 foodpanda ，生鮮雜貨輕鬆點；訂購pandamart熊貓超市，指定分店滿指定金額輸入優惠碼最高可享75折優惠。

9月1日至10月1日，美食外送下訂指定餐廳，消費滿 399元 輸入優惠碼【哇烤肉】享 85 折，最高折抵 70元， 每人限使用 1 次，限指定使用者，限使用線上付款。9月1日至10月1日美食外送於指定時段，下訂指定飲料店，消費滿 250元 輸入優惠碼【哇烤涼欸】享 79 折，最高折抵 70元，每人限使用 1 次，限指定使用者，限使用線上付款。

至於超級會員日專屬優惠，9月6日美食外送下訂必勝客，pandapro會員消費滿229元享7 折，最高折抵 80元，且不限訂購次數。9月13日食外送下訂八方雲集，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80元，且不限訂購次數。9月20日美食外送下訂Sukiya，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，且不限訂購次數。9月27日美食外送下訂萬波島嶼紅茶，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，且不限訂購次數。