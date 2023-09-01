新竹市議會棒球場設施改善監督小組1日第4次開會，由市府工務處、教育處、悍創向議會監督小組說明美方報告內容。棒球場設施改善監督小組召集人、市議員吳旭豐說，會中討論到BV報告提供3種改善方案，盼9月8日體檢會開會後能定案，盡快將棒球場改善完成。

新竹市議會棒球場設施改善監督小組於1日下午舉行第4次會議，吳旭豐說，今主要是由市府及悍創針對美方報告釋疑，說明土壤及排水等問題核心，他認為，問題都跟先前差不多，但有更科學化的數據佐證。

吳旭豐也說，會議上討論到統需書上的標準，但很明顯目前棒球場是連30分鐘內排水都做不到，先前體檢會曾提出以切溝方式改善，而美方報告中則提出3種改善方案，包括天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。

吳旭豐指出，由於3種工法有好有壞，會中也要求市府評估3種方案的工期長短、經費多寡等，包括額外需要支出的費用，都希望能有具體數字。

吳旭豐也認為，該用何種規格，最終仍看市府想改善到什麼程度，若單純滿足統需書要求，就不需要太高的規格，但後續成效仍存在不確定性，這部分市府必須跟巨佳充分討論，畢竟美方有他們的標準跟施工方式，還是要回到實際工程面來討論。

由於體檢會將在9月8日舉行第4次會議，吳旭豐指出，目前所有的報告、評估都出爐，問題也都已掌握，希望體檢會開會討論出定案後，盡快開始施作，趕快把棒球場改善完成。

改善小組成員、市議員林彥甫則表示，根據悍創在會議上揭露，紅土成份經檢測，黏土的比例僅8％，遠低於統包需求書中要求的40％標準。同時，報告中指出表土層和中石層細顆粒過多，顯然在施工的過程中，根本沒有嚴格把關。

除了規格不符標準外，設計也無法符合30分鐘內的排水標準，林彥甫認為，顯然當初廠商並沒有將棒球場蓋地下停車場可能的風險揭露，工程設計也不專業，才導致目前的問題，他也表示，體檢會9月8日會議上，也將徵詢龍來公司的意見，盼能盡快決定球場的改善方案。

針對議會棒球場改善監督小組委員的提問及建議，市府表示，將納入後續討論，並與相關單位及專家學者共同研商，市府也將在9月8日舉行新竹市立棒球場工程體檢會第4次會議，針對美國大聯盟場務專家提出的改善評估建議，商策棒球場的改善方案及期程，力拚明年重啟球場。