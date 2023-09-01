陽明交大科法所施明遠副教授與學生合影。（陽明交大提供／李侑珊台北傳真）

人工智慧不僅僅是理工的專利，現在就連法律系也吹起一股AI旋風。陽明交大科技法律研究所這學期就開設一門運用ChatGPT寫作法律文件的課程，

高盛（Goldman Sachs）在今年上半年的一份報告預測，現行工作將有四分之一未來會被AI取代，特別是有44％的法律工作可以透過AI來完成，這個數字超過行政文書以外的任何職業 。

事實上，包含查詢判例、撰寫訴狀等日常的法律實務，AI都已經證明可以勝任。美國甚至有律師使用ChatGPT準備法院文件而被懲戒的案例 ，法律系學生如果不了解ChatGPT的限制，會產生錯誤的結果，不僅違反倫理，也影響未來的執業。

人工智慧在應答台灣律師高考也有令人驚艷的表現。陽明交大科技法律研究所副教授施明遠（Mark L. Shope）以ChatGPT來回答律師高考選擇題發現，ChatGPT在滿分600分的選擇題中得分為342分，雖然沒有達到372分進入第二階段考試的門檻，但其表現仍然優於約半數考生，可見人工智慧在法律實務上的潛力。

「運用AI的法律寫作：技巧、策略與工具」這門課，將讓學生學習如何在法律寫作的過程中，合理使用AI的輔助。開課的陽明交大科技法律研究所副教授施明遠（Mark L. Shope）表示，AI在法律寫作與研究中的角色日益重要，這門課除了ChatGPT外，也會讓學生熟悉Bing AI Google's Bard and Anthropic's Claude等生成式AI工具在法律領域的應用。

施明遠表示，法律最終結果通常以文字的形式來表現，AI在撰寫法律文件、資料整理與訴訟準備上具有優勢，很多法律事務所已經導入AI工具，律師與其他職業一樣，如果不善用科技很快就會被取代。

在法律訴訟中，律師團經常需要花費大量時間分析案例、研究判例、閱讀大量資料，AI的興起可能改變這種趨勢，讓訴訟中的律師人力更為精簡。對於一般民眾而言，也更容易獲得法律諮詢，這些轉變都有可能衝擊法律實務以及律師這個職業，連帶影響大學端律師的養成。

不過施明遠說，現階段AI的優勢是文字與資料，在法律研究上還是要特別小心生成式AI的正確性。例如美國曾有律師使用ChatGPT準備法院文件的例子，結果ChatGPT提供的案例都是假的，該律師因此受到倫理懲戒。所以法律系學生仍必須要在法律寫作中負責，具備批判性的思維並以符合倫理的方式使用AI。

陽明交大科技法律學院院長陳鋕雄表示，提供學生足夠的知識，以因應法律人實務上的需求，是法學院的重要教育任務。人工智慧在西方國家已造成法律業史無前例的變化，法學院要協助法律人作好準備。在陽明交大充分的人工智慧研究能量下，科法學院開設多門AI相關課程，近幾年學生組隊參與法律科技黑客松競賽，也獲得不錯成績。運用AI協助寫作課程，是科法學院發展AI研究的指標性課程。

施明遠畢業於卡內基梅隆大學，隨後先後在台大與美國印第安那大學取得法律碩士與博士。他的研究領域集中在人工智慧對法律實務的影響以及區塊鏈技術的跨境交易，去年ChatGPT興起他也編撰了一本人工智慧輔助法律的專書《The AI Writing Assistant Handbook for Law》。