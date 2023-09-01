新北市客家義民爺文化祭將於10月14日至10月15日在新北市民廣場盛大登場，今年以「義起靚新北」為活動主軸，特邀第16屆金曲獎「最佳客語演唱人」湯運煥(東東)重新編曲客家歌曲，分別為《少年讀書愛用心》、《好好做事好將來》、《桃花開》及《挑擔歌》，曲風加入傳統與創新元素，歌詞兼具勵志與客家精神。

客家局長林素琴表示，這次活動不僅讓參與者進一步了解客家音樂之美更體現客家文化內涵，同時彰顯新北市客家的豐富多元性。希望透過與時俱進的活動方式，傳承客家信仰的精神與價值，以在地化、年輕化及國際化，提升「都會新北客家」的文化認同。

今年活動內容包含傳統大典及創意神豬靜態展，透過創意將神豬文化融入環保理念，製作別具創意的神豬作品供奉義民爺。動態活動部分，邀請民眾一起逛青創市集，同時舉行社團研習成果展，以客家歌謠結合舞蹈、樂器獻藝義民爺，表演輪番上陣演出，展現客家獨特的音樂饗宴。

活動期間於9月1日至9月20日，在新北市客家局臉書貼文留言處Tag 2位好友並留言分享新北客家四首歌曲『好好做事好將來、桃花開、挑擔歌、少年讀書愛用心』任一歌曲中的一段歌詞分享，即符合活動資格，再由電腦抽取350位民眾，即可參加夾娃娃機活動夾取獎品。相關活動及訊息，歡迎至新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。