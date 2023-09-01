位於北市萬華康定路上的鑽石大樓，30多年前就以情色聞名，後來地方政府大力掃蕩，大批私娼轉入大樓，改為個人工作室或一樓一鳳，不過進出人口複雜，當地住戶苦不堪言。一名年約20多歲的小龍(化名)接受《中時新聞網》訪問透露「站壁姐姐帶他『一夜轉大人』過程。」而記者白天時段走訪鑽石大樓，攬客小姐熱情招呼，過程全曝光。

【新聞歸剛欸】勇闖萬華「鑽石大樓」站壁樓鳳！ 肖連郎激戰姐姐「一夜轉大人」：很會搖

首次勇闖「鑽石大樓」，小龍帶著忐忑不安又冒險的心情，他簡單描述過程，「進去就脫衣服啊！然後洗一洗，沒有太多其他互動，接著直接進入主題；而那次是名大陸籍小姐接待，一次收費是1500元。」不過，小龍說，「我不會流連忘返，因才去過一次覺得還好，以後也不會想去。」

小姐穿短裙在店門口拉客。（游定剛拍攝）

小龍面色有些凝重地說，「這邊的小姐年紀都大約30多歲，長得很醜、臉上都是畫出來，皮膚感覺很差，手上皺紋還很多。」而小龍認為，「姐姐有讓我轉一夜轉大人，因為姐姐很會搖，還是有成長」。

小姐穿短裙在店門口拉客。（游定剛拍攝）

《中時新聞網》記者今(1)日上午10點實際前往鑽石大樓，2、3家店門口前，年紀超過40歲、穿著清涼火辣的小姐們，看見記者經過，熱情呼喊「哈囉！帥哥、帥哥。」另一頭小姐上前積極地說，「帥哥！進來幫你按摩嘛！那麼熱，進來吹冷氣」。記者詢問價格，對方回覆，「1個小時1200元，進來體驗啊！」

「鑽石大樓」周邊晚間會有攬客女子(紅圈處)接客。（游定剛拍攝）

北市議員徐立信表示，「情色業者長年造成住戶困擾及觀感不佳，四處求助未果，不過，萬華分局日前持搜索票，逮捕一些攬客女子，居民也反饋有比較平靜的生活了」。