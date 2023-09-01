台灣民意基金會今(1日)公布「台灣獨立」或「兩岸統一」最新支持度；董事長游盈隆指出中間選民大約落在「維持現狀但偏台灣獨立」的類別，但前立委郭正亮直言，「這份民調很有問題」，問卷題目僅提到「台灣獨立、兩岸統一」兩種選項，是用統獨二分法逼人表態，導致維持現狀的比例減少，並非像政大的統獨立場調查一樣，有將所有可能的立場都列出來供受訪者選擇。

台灣民意基金會最新民調顯示，台灣人有48.9%期盼未來走向台灣獨立，11.8%期盼兩岸統一，26.9%未來仍維持現狀，12.3%沒意見、不知道、拒答。換句話說，四成九期盼未來走向「台灣獨立」，一成一期盼未來「兩岸統 一」，兩成七期盼未來仍「維持現狀」。

前立委郭正亮在政論節目《新聞大白話》直言，「這個民調很有問題」，題目中僅問說台灣獨立、兩岸統一，但沒有提到台灣社會的主流聲音之一是「維持現狀」，該份民調是用「統獨二分法」逼受訪者表態，但如果受訪者反問「選擇維持現狀」，才可以選維持現狀。

郭正亮指出，政治大學所做的臺灣民眾統獨立場趨勢分佈，就是在問題中明示，把所有的可能都列出來，因為台灣人民意上的多樣性事實如此，民調怎麼可以逼人回答？「逼人回答當然不會說統一，因為會怪怪的，就會講獨立」，但其實大部分的人是希望「維持現狀」再看看。

郭正亮強調，民調不能這樣提問，不能用統獨二分法逼人選邊站，維持現狀卻故意不明示，要受訪者自己提出來，這樣維持現狀的比例一定會偏低。

據台灣民意基金會公布的民調報告，此次問卷題目為：「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為『兩岸統一』比較好，也有人認為『台灣獨立』比較好。請問您的意見是怎樣？是『台灣獨立』或是『兩岸統一』？」

而政治大學選舉研究中心的「臺灣民眾統獨立場趨勢分佈」民意調查，研究方法中寫明問卷題目為：「關於臺灣和大陸的關係，有下面幾種不同的 看法 1.儘快統一；2.儘快宣布獨立；3.維持現狀，以後走向統一；4.維持現狀，以後走向 獨立；5.維持現狀，看情形再決定獨立或統一；6.永遠維持現狀。請問您比較偏向那一種？」與台灣民意基金會有明顯差異。

據政大2023年6月公布的台灣民眾統獨立場趨勢分佈，儘快統一1.6%，偏向統一5.8%，共7.4%；維持現狀再決定28.6%，永遠維持現狀32.1%，共60.7%；偏向獨立21.4%，儘快獨立4.5%，共25.9%；無反應6%。結果顯示維持現狀超過6成，與台灣民意基金會公布2成6有極大的差距。