基隆市議員藍敏煌（中）呼籲民眾，因應海葵颱風來襲，又遇到滿潮，沿海及低窪地區應注意海水倒灌及局部淹水，一定要做好防颱準備。（徐佑昇攝）

中颱海葵逐步逼近，且預測路徑恐直撲台灣，恐成為4年來第一個登陸的颱風，威脅相當大，因此各界均繃緊神經做好防颱準備。基隆市區由於過去曾因人為疏失，造成市區大淹水，因此市議員藍敏煌1日下午與基市府工務處長陳耀川一同「突襲」東四路抽水站並要求測試，並表示設備運作正常，藍也呼籲市民要做好防颱準備。

藍敏煌表示，過去東四抽水站曾因人為疏失造成哨船頭地區大淹水，故下午特別與工務處長陳耀川對抽水站突襲檢查，要求進行四部抽水機的安全檢測，目前正常。藍也請中正區區長郭鴻章針對低窪地區及土石流警戒區做好整備措施、宣導民眾不要去海邊或山上遊玩，以確保自身安全。

藍並呼籲，本次海葵颱風來襲，又遇到滿潮，沿海及低窪地區應注意海水倒灌及局部淹水，基隆已有6、7年沒有颱風來襲，這次面對海葵颱風，提醒大家一定要做好防颱準備。

市議員許睿慈則表示，基隆的信五路過去大雨易淹水，往往造成民眾的損失，因此她相當重視災害預防的相關SOP。許說，目前東四抽水站的水位有在監控值內，但本次海葵颱風的預測路徑是直撲北台灣而來，希望大家不能掉以輕心，也呼籲民眾務必做好防颱準備，確保安全。

工務處處長陳耀川指出，市區有7座抽水站，目前已經做好整備，如果海葵颱風雨勢過大，水位超過警戒線時，就會緊急啟動抽水，目前人員也均已進駐抽水站待命。

而抽水站廠商表示，1天24小時會有7人輪班，只要下大雨，就會「預抽」到五米深的集水井，再排出到海中。