對於民進黨主張的「台灣前途決議文」，資深媒體人陳揮文認為，賴清德現在就是用這些鬼話在選舉，而那些鬼話是郭正亮寫的！郭正亮笑稱，那是1999年寫的！陳揮文強調，就是郭正亮寫的！希望郭正亮去幫助侯友宜！
資深媒體人陳揮文1日在《新聞大白話》表示，1999年民進黨通過「台灣前途決議文」，郭正亮也是起草人之一，這是民進黨全代會通過的，請問國民黨認同嗎？侯友宜贊成台灣前途決議文嗎？
陳揮文解釋為何要問侯友宜此問題，如果侯希望繼續選，就要在這題目跟賴清德對決，要一對一跳出來跟賴清德辯論台灣前途決議文，國民黨認同嗎？那個是民進黨全代會通過，侯是國民黨徵召的總統參選人，「你認同賴清德那些鬼話嗎？」
陳揮文直言，賴清德現在就是用這些鬼話在選舉，那些鬼話是郭正亮寫的！「台灣是一主權獨立國家，目前憲法稱為中華民國…」。
一起參加《新聞大白話》的郭正亮笑稱，那是1999年寫的！
陳揮文強調，他還記得，那就是郭正亮寫的！「我希望亮哥師夷之長技制夷」，希望郭正亮去幫助侯友宜，在這麼關鍵的題目上，因為這是民進黨這幾年在洗腦民眾的，很多人就被郭正亮當年寫的，以為「我們已經獨立，為何還要獨立？」
陳揮文激動稱，並沒有，我們走不出去；台灣前途決議文20幾年了，國際空間有真的獲得進展嗎？沒有啊！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。