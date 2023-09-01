對於民進黨主張的「台灣前途決議文」，資深媒體人陳揮文認為，賴清德現在就是用這些鬼話在選舉，而那些鬼話是郭正亮寫的！郭正亮笑稱，那是1999年寫的！陳揮文強調，就是郭正亮寫的！希望郭正亮去幫助侯友宜！

資深媒體人陳揮文1日在《新聞大白話》表示，1999年民進黨通過「台灣前途決議文」，郭正亮也是起草人之一，這是民進黨全代會通過的，請問國民黨認同嗎？侯友宜贊成台灣前途決議文嗎？

陳揮文解釋為何要問侯友宜此問題，如果侯希望繼續選，就要在這題目跟賴清德對決，要一對一跳出來跟賴清德辯論台灣前途決議文，國民黨認同嗎？那個是民進黨全代會通過，侯是國民黨徵召的總統參選人，「你認同賴清德那些鬼話嗎？」

陳揮文直言，賴清德現在就是用這些鬼話在選舉，那些鬼話是郭正亮寫的！「台灣是一主權獨立國家，目前憲法稱為中華民國…」。

一起參加《新聞大白話》的郭正亮笑稱，那是1999年寫的！

資深媒體人陳揮文。（資料照片）

陳揮文強調，他還記得，那就是郭正亮寫的！「我希望亮哥師夷之長技制夷」，希望郭正亮去幫助侯友宜，在這麼關鍵的題目上，因為這是民進黨這幾年在洗腦民眾的，很多人就被郭正亮當年寫的，以為「我們已經獨立，為何還要獨立？」

陳揮文激動稱，並沒有，我們走不出去；台灣前途決議文20幾年了，國際空間有真的獲得進展嗎？沒有啊！