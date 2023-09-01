主流民意大聯盟召集人郭台銘日前遭披露曾用性羞辱言論稱呼蔡英文總統，並表示大家不應拘泥於這些小事糾纏不清、政治要回歸政策辯論等言論。民進黨性平部今表示，拒絕活在石器時代，性別平等的價值是政策辯論，不僅要在意、更要計較候選人的性別歧視言論。

性平部今指出，在民主政治的運作中，政策辯論固然是重要的一環，但對於政治人物施政的評估應該要回歸政策內容的實質討論，而非針對個人的性與性別特質進行羞辱及攻擊。這種性別歧視的言行不是可割可棄的小事，而是檢視候選人是否有把性別平等的價值放在首位的大事。

性平部指出，為什麼性別平等的價值是重要的？即使回歸政策討論，從郭台銘於近日提出的少子女化對策為「未來人民若生一個小孩，就能多養一隻寵物」，到國民黨的總統候選人侯友宜則直接將性別平等政策等同婦幼政策，認為開放外籍看護工照顧長者，就可以讓婦女出來就業拚經濟等，都可以看出兩人面對照顧與生育的想像仍然傳統僵化。

性平部強調，根據台灣中研院人口學家鄭雁馨透過統計數據與跨國比較的實證研究得知，推動友善、支持婚育的性別平權社會與家戶內的性別平等，才是提升整體生育率最好的方式。

性平部認為「郭柯侯」是性別歧視三人組，如果連競逐大位者本身都不願意彎下腰來學習與理解性別平等的核心價值，台灣民眾黨柯文哲甚至將性別平等錯誤理解成自己「怕老婆」、「用很多女性幕僚」，更將民眾對其厭女言行的檢討當成是認知作戰，如此性別歧視的言行，如何能期待他們能夠將性別平等的價值落實在政策之中？