新北市最大的婦女組織會1日舉行第24、25屆理事長交接，由陳吳惠純將協助女性發展的薪火交棒給李金苑君，新北市長侯友宜也親自頒發理事長當選證書。侯友宜表示，新北市婦女人口已經超過男性，約為51比49，因此他十分重視性平及婦幼議題，照顧穩定社會的重要力量。

新北市議會議長蔣根煌、議員洪佳君、陳家琪、戴湘儀、廖先翔、游輝冗、林金結、林國春、立委林德福和洪孟楷，以及29區婦女會幹部均齊聚一堂慶賀。

侯友宜表示，根據衛福部調查，有6成以上婦女要擔起照顧家庭的責任；4成的婦女更為了家庭離開職場。他感謝陳吳惠純過去帶領婦女會前行，希望在李金苑君的領導下，彼此繼續合作，他也會對婦女權益、婦幼安全和性別平等相關議題，盡最大力量推動。

侯友宜也表示，感謝婦女朋友的全力支持，讓新北市在全國各縣市施政評比，以及六都施政滿意度中，都是全國第1。

社會局長李美珍表示，新北市婦女會是社會局長期夥伴，協助推動婦女各項技藝培訓，幫忙中高齡就業，甚至幫助弱勢婦女職訓媒合，如到宅坐月子計畫、女性水電工、各項技術證照辦理等，每年舉辦模範婆媳表揚，對促進社會祥和貢獻極大。