崙子大橋未來完工示意圖。（雲林縣府提供）

橫跨雲林縣元長鄉、嘉義縣新港鄉兩端的崙子大橋是大甲媽祖遶境必經橋梁，40年前興建的寬度已不足當今運輸量，兩縣民都期待改建，預估今年12月動工，施工期間仍維持交通流量，不影響進香行程，預計2026年完工，行政院長陳建仁1日到現址視察。

縣府工務處長汪令堯指出，崙子大橋橫跨北港溪，是雲林縣重要橋梁，含引道全長772公尺，興建迄今已逾40年，構件老舊，橋面寬度僅7公尺寬，單向僅1個車道，常發生汽、機車爭道的情況，造成交通事故。

汪令堯說，崙子大橋梁梁底已低於北港溪的治理計畫高程，有影響通洪斷面之虞，在縣政府及地方鄉親共同努力下，2022年獲交通部公路總局及水利署同意納入補助辦理，將拓寬為18公尺，配置單向1快、1慢、人行道及自行車道，可有效紓解交通現況，並抬高橋梁及減少落墩，有利通洪斷面。

行政院長陳建仁1日視察雲林縣元長鄉、嘉義縣新港鄉交界的崙子大橋改建工程進度，雲林縣長張麗善在席間對陳建仁一再致謝與拜託。（周麗蘭攝）

縣長張麗善表示，在「南橋北管」的原則下，崙子大橋由雲林縣政府改建，原本造價9.81億元，公路總局補助4.74億元，水利署補助3.25億元，雲林縣政府配合款1.82億元，經細部設計後，整體工程經費達10.21億元，縣政府自籌再追加1800萬，希望崙子大橋改建讓南來北往的車輛通行更加平安。

汪令堯表示，崙子大橋目前正在發包中，預計年底動工，採二階段施工，維持交通通行，整體工期33個月，預計於2026年中旬完工。

張麗善感謝行政院院長陳建仁親自視察崙子大橋，致謝水利署、公路總局支持才能促成美事，除崙子大橋，土庫聯美大橋同樣有通洪斷面不足，與橋面狹窄、會車困難等問題，也是急需改善的老舊橋梁。

陳建仁表示，崙子大橋拓寬改建工程能順利動工是中央、地方政府齊心協力成果，希望雲林縣政府工務處依公共建設基本精神，如期如質完成，大甲媽遶境時，賜福大家平安。

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