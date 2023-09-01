西班牙警方今天表示，在一次打擊極危物種走私的大規模行動中，查獲18公噸的歐洲鰻（Anguilla anguilla），總計歐洲各地警方破獲25公噸將運往亞洲的走私鰻魚和鰻苗。

法新社報導，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）透過聲明指出，在歐洲刑警組織（Europol）協調的「歷史性」行動中，各地警方逮捕了256名走私嫌犯。這場行動涉及法國和葡萄牙在內的32個歐洲國家。

聲明提到，整批走私鰻魚以在西班牙查獲的為大宗，當地警方破獲3個涉及鰻魚貿易的有組織犯罪集團，查扣18公噸歐洲鰻，並逮捕30名嫌犯。

聲明寫道：「警方查出為了把鰻魚出口至亞洲而專門成立的空殼公司，這些公司將鰻魚混裝成其他冷藏產品。」

聲明還說，這些鰻苗在黑市售價可高達每公斤9000歐元（約新台幣31萬元）。走私者通常將鰻苗裝入塑膠袋並藏進行李中，牠們可以在這樣的環境下存活長達42個小時。

歐洲鰻族群過去30年來已經驟減90%，因為人類開發濕地並攔截河水興建水壩，奪去歐洲鰻生長和覓食的棲地。由於這種魚類利潤豐厚，專家憂心，犯罪集團可能會使歐洲鰻徹底滅絕。

歐洲鰻自2009年起就受到瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora）的保護。

根據國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List of Threatened Specie），目前歐洲鰻仍是極危（Critically Endangered）物種。