LG電子將於2023年IFA上透過LG永續村莊展現LG對生態意識生活的願景。攤位上將透過「永續生活，歡樂共享」的振奮主題展出一系列高效、優質的LG家電及解決方案。
以LG節能家電打造的永續村莊，靈感源自森林小徑，其設計與構造融入了LG的ESG策略中的關鍵元素，透過使用回收布料、網狀網等環保材料，以減少結構的影響。
參觀者將在展中欣賞到LG智慧生活解決方案，例如智慧小屋、最先進節能家電、個性化家電，以及針對歐洲高端市場的創新家電和服務等，透過智慧生活解決方案將永續融入日常生活中。
柏林國際消費電子品展（Internationale Funkausstellung Berlin），被視為全球消費性電子風向球，2023的LG永續村落，位於柏林國際展覽中心18號展館中，從9月1日至9月5日，參觀者能探索由LG提供的多種創新智慧家居解決方案所實現的便利性和永續生活方式。
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