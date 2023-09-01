體驗不一樣的夜空，台北天文館9月起每周六晚間19至21時，將開放專業望遠鏡邀民眾來觀賞各類星體，包括充滿想像的月面世界、暌違已久的土星、北天最明亮的球狀星團之一的武仙座球狀星團等，天文館表示，透過天文館20公分的望遠鏡將可清楚看到土星美麗的光環，歡迎來認識望遠鏡下截然不同的奇妙宇宙。

天文館表示，中秋節除享受月圓人團圓的氛圍，也能透過望遠鏡觀察月圓前後的月相盈虧變化，欣賞滿布撞擊坑的月球表面景觀，理解日月地相對運動位置所造成的月相變化，9月起每周六晚間19至21時，將免費開放專業望遠鏡邀民眾來觀賞各類星體。

天文館也說，這個月的重點觀賞目標是擁有美麗行星環的土星，由於土星環需至少15公分口徑的望遠鏡才能清楚解析，透過館內20公分的望遠鏡將可清楚看到它美麗的光環，加上土星的軸傾角為 26.7度，這意味著在不同年份從地球看土星環的視圖存在很大差異。

天文館表示，夏季夜晚如果仔細觀察武仙座的方向，會看到一個小亮斑，那也是這次觀賞的目標之一，一個由數十萬顆恆星所聚集而成，北天最明亮的球狀星團之一的武仙座球狀星團；這個月的雙星目標則是夏夜最美麗的雙星「輦道增七」，是由輦道增七A（琥珀色，視星等3.1）和輦道增七B（藍綠色，視星等 5.1）所組成對比最好的雙星之一。

天文館補充，這些美麗的星體都將是9月起每周六免費開放專業望遠鏡活動的夜間觀察目標，詳細資料及排定時間請參閱網站公告，歡迎到館一同欣賞。