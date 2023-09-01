日本東京都政府統計，自8月24日至8月31日接獲3萬多通來自中國的騷擾電話。

日本政府今年8月24日核准東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海，引發亞鄰不滿聲浪，官方因應以中國大陸全面暫停日本水產進口的動作最大，各國民間也抗議不斷。東京都周五（1日）說明，8月24日至31日，都廳接獲大約3萬8800通抗議、騷擾電話，其中3萬4000通電話號碼開頭為「+86」，來自中國大陸，可見怒火熾烈。

綜合日本《產經新聞》、《每日新聞》等媒體報導，東京都廳統計，8月24日開始排放核處理水當天至周四（8/31），都廳接獲約3萬8800通來電，單日以8月25日當天逾1.9萬通最多。在這波抗議聲浪爆發之前，都廳平均每天接獲來電數量大約1000通。

東京都知事小池百合子周五說明，接獲來電以都廳代表號為主，來電號碼開頭多為中國國碼「86」，來電者說中文。不過，接線人員並非個個通曉中文，只能視情況中途掛斷。

小池表示，推測這些來電可能與福島核處理水排放入海有關，到目前為止東京都廳仍持續接獲這類電話。她強調，日本核處理水排放入海是依照國際標準進行，希望政府能向中方傳達準確資訊。