「2023台中自動化機械暨智慧製造展」1日至4日在台中國際展覽館登場，現場廠商向工商時報社長陳國瑋（左二）、台中市副市長黃國榮（右一）等人介紹器具。（潘虹恩攝）

「2023台中自動化機械暨智慧製造展」1日至4日在台中國際展覽館登場，下午2點由工商時報社長陳國瑋（左五）、台中市副市長黃國榮（左四）等人共同剪綵。（潘虹恩攝）

「2023台中自動化機械暨智慧製造展」自1日起，一連4天在台中國際展覽館登場，現場邀集約150家廠商、逾450攤展位展出各類智慧製造、數位轉型及節能減碳相關設備，期盼打造淨零碳排與數位轉型結合精密加工設備的大型展示平台，拓展商機。

2023台中自動化機械暨智慧製造展由工商時報與度量衡公會主辦，台灣工具機暨零組件公會協辦，現場多家工具機及雷射鈑金設備大廠參展，展出各類車床、送料機與機械手臂已及光纖雷射切割機與手持雷射焊接器具，智慧製造展區也展出資安防護技術，減少企業營運損害。

包括工商時報社長陳國瑋、台中市副市長黃國榮及多個機械產業相關公協會代表1日下午到場參與開幕式。陳國瑋致詞時表示，今年景氣不佳，展覽仍有約150家廠商參展，規模達450攤以上，且仍有很多民眾參觀，雖然現在訂單少，但相信未來會增加很多。

陳國瑋說，面對2050淨零碳排和數位轉型2大議題，這次展覽舉辦「低碳淨零X智慧轉型論壇」，透過學者專家集思廣益，一起面對可能發生的影響和商機；工商時報在台中辦機械展已是第39年，台南也辦了幾十年，希望能在兩地和台灣所有機械業一起打拚，建立好的展銷平台，讓大家把產品順利往外送出去。

黃國榮表示，工商時報39年來為中部地區營造平台，協助機械相關產業發展。過去資料顯示，展覽期間所創造的機產值超過3億元，但他相信，展覽帶來的經濟效益，或是產業升級帶動的進一步發展，產生的效益更大，也讓中部地區機械相關產業在國際上占有一席之地，感謝工商時報及各相關產業公協會理事長多年努力。

黃國榮也說，台中國際會展中心工程順利，進度超過86％，預計明年底完工、2025年開幕營運，東側展館約可提供2500個展覽攤位；與經濟部合作興建的西側展館也有進展，待經濟部綜合規畫報告送交行政院核定後即可動工。