台鐵太魯閣號第408車次2021年發生事故釀49死、213傷慘劇，第7、8節車廂保存於桃園富岡機廠。昨天竟在車廂內發現疑似罹難者頭蓋骨，引發社會關注。對此，民俗專家廖大乙也直呼離譜，認為此舉彷彿是讓罹難者再死第二次般，得好好向往生者懺悔，不然會有報應。

鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員1日重啟太魯閣號408車次第7、8節車廂搜查。（蔡明亘攝）

知名民俗專家廖大乙。（本報資料照）

據《ETtoday新聞雲》報導，民俗專家廖大乙提到，現在鬼月未完，好兄弟讓民間的人發現頭蓋骨，無疑是在展現力量，提醒世人好兄弟的存在，要好好普渡，所以刻意選在日本人來訪的時間點，「要表現神蹟，當然，信者恆信、不信者恆不信，但這就是宗教！」

廖大乙補充，太魯閣事件發生當下，罹難者身體被撞得四分五裂、身首異處，身魂消失，但靈魂跟覺魂還是存在；而撿骨者漏掉罹難者頭蓋骨未撿，這是二次傷害，提醒「拿人錢財卻未好好辦事，沒有替人消災，必須誠心向往生者懺悔、道歉，不然靈魂不會放過辦事者！」

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